Der Garten am Schillerhaus in Rudolstadt.

Rudolstadt - Mit Ausstellungseröffnungen, Sonderführungen, Mitmachaktionen für Familien und Konzerten haben sich die Thüringer Museen zum Internationen Museumstag präsentiert. Nach Angaben des Thüringer Museumsverbands beteiligten sich am Pfingstsonntag mehr als 50 Häuser im Freistaat. Unter dem diesjährigen Motto „Museen mit Freude entdecken“ standen mehr als 100 Aktionen auf dem Programm. Der Eintritt dafür war mancherorts frei. Das könnten sich allerdings nicht alle Einrichtungen leisten, sagte Verbandspräsident Roland Krischke, der damit auf die schwierige Lage vieler Häuser verwies.

Gerade für viele kleine und mittlere Museen seien die Einnahmen am Pfingstwochenende unentbehrlich. In vielen Häusern herrsche nach wie vor Personalmangel und es fehlten die finanziellen Mittel für eine moderne Ausstellungsgestaltung, angemessene Depots, museumspädagogische Angebote, Öffentlichkeitsarbeit oder ein effektives Marketing, sagte Krischke. Die Thüringer Politik müsse die Museumslandschaft bei der Beseitigung dieser Defizite unterstützen.

Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) würdigte zum Auftakt des Museumstages in Rudolstadt die museale Vielfalt im Freistaat. Eine lebendige Demokratie brauche gute Museen, die sich für die gesamte Bevölkerung öffneten und passende Angebote für alle machten. In Thüringen gibt es den Angaben nach 244 Museen. Der Großteil befindet sich in öffentlicher - meist kommunaler - Trägerschaft, rund ein Viertel der Museen sind in privater Hand. Daneben gibt es etwa 500 Heimatstuben und sonstige Sammlungen.

Der Freistaat fördert 26 Einrichtungen institutionell. Dabei entfällt der Großteil der Zuwendungen auf große Einrichtungen wie die Klassik-Stiftung Weimar, die Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora und die Stiftung Gotha Friedenstein. Zudem unterstützt das Land laut Stengele durch Projektförderungen Ausstellungen, Ankäufe, Restaurierungen und Publikationen der Museen. Hinzu kämen Mittel für Investitionen.