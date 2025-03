Der Landesvorsitzende von BVB/Freie Wähler in Brandenburg ist bei einer Versammlung wiedergewählt worden. (Archivbild)

Bernau - Der Landeschef von BVB/Freie Wähler in Brandenburg, Péter Vida, steht weiter an der Spitze. Die Zentralversammlung wählte Vida in Bernau mit 88,5 Prozent der Stimmen erneut zum Landeschef, wie ein Sprecher mitteilte. Er hatte keine Gegenkandidaten.

Der Dachverband der Brandenburger Wählergruppen und Bürgerinitiativen will nach dem Ausscheiden aus dem Landtag einen Aufbruch für ein landespolitisches Comeback wagen.

BVB/Freie Wähler kamen bei der Landtagswahl 2024 auf 2,6 Prozent. Sie setzen auch auf die kommenden Landratswahlen. Der 1983 geborene Anwalt Vida war bis 2024 zehn Jahre im Landtag. Er ist seit 2024 Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Bernau.