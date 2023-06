Potsdam - Die Freien Wähler im Brandenburger Landtag fordern eine finanzielle Unterstützung für die Ausbildung und den Einsatz von Rettungsschwimmern an Badeseen und in den Schwimmbädern. Da in den Jahren der Corona-Pandemie nicht genügend Rettungsschwimmer ausgebildet werden konnten, sollte das Land Freiwilligen in diesem und im nächsten Jahr eine einmalige Ausbildungspauschale in Höhe von 200 Euro und eine jährliche Retterprämie in Höhe von 100 Euro zahlen, heißt es in einem Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler, der am Freitag in das Landtagsplenum eingebracht wurde.

Mit der Pauschale sollten angehende Rettungsschwimmer bei den Kosten für Ausbildungsgebühren und persönliche Schutzausrüstung unterstützt werden, heißt es in dem Antrag. Außerdem solle den ehrenamtlichen Rettungskräften ein Ehrenamtsparkausweis für Einsätze im öffentlichen Raum ausgestellt werden. Der Landtag beschloss am Freitag einstimmig, dass dieser Antrag zunächst in den zuständigen Ausschüssen beraten werden soll.

Nach den Ergebnissen einer dpa-Umfrage Ende Mai hatten das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr bei der Ausbildung von Rettungsschwimmern wieder aufholen können. Dennoch würden weitere Freiwillige gesucht, berichteten Vertreter beider Organisationen. Nach Angaben von BVB/Freie Wähler gibt es in Brandenburg 253 Badegewässer, 28 Hallen- und 36 Schwimmbäder.