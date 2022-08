Frei Parken für Nachtschicht soll einfacher werden

Berlin - Beschäftigte in Nacht- und Wechselschichten sollen künftig einfacher per Ausnahmegenehmigung frei parken können. Ausnahmen von der Parkscheinpflicht sollen bei Arbeitszeiten bis einschließlich 6.00 Uhr morgens anerkannt werden. Außerdem können sich Beschäftigte künftig häufige ungeplante Wechsel der Arbeitszeit in der Nacht pauschal von ihrer Dienststelle bescheinigen lassen. Das sieht ein Leitfaden vor, den der Senat mit dem Bezirk Mitte erarbeitet hat.

Von den Empfehlungen profitieren vor allem Beschäftigte von Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämtern. Der Leitfaden soll nun mit den übrigen Bezirken abgestimmt werden und zunächst für ein Jahr gelten und dann bei Bedarf angepasst werden.

„Menschen, die für uns alle zu ungünstigen Zeiten ihren Dienst antreten müssen, sollen nicht noch zusätzlich belastet werden“, hob Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Samstag hervor. Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) ergänzte, Behörden, Institutionen und Unternehmen müssten außerdem ihren Beitrag zur Verkehrswende leisten - etwa durch Parkplätze auf Betriebsgeländen, Firmentickets für den Nahverkehr, Mietstationen für Autos, Fahrräder und Roller sowie gesicherte Fahrradständer.