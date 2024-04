Torgau/Leipzig - Ein frei laufender Hund hat in Torgau (Nordsachsen) eine Frau und deren Vierbeiner angegriffen und dabei das Tier verletzt. Wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte, hatte ein 52-Jähriger am Montagnachmittag beobachtet, wie der Hund auf den Wiesen hinter dem Elbdeich auf die Frau zulief und war ihr mit dem Auto zu Hilfe geeilt. Sie habe sich und ihr schon verletztes Tier in dem Wagen in Sicherheit gebracht. Der frei laufende Hund setzte seine Angriffe laut Polizei durch das halb geöffnete Fenster fort und biss in die vordere Stoßstange des Autos. Dabei sei der Wagen beschädigt worden, hieß es. Der Hund sei um das Auto herumgelaufen, sodass es dem Mann erst nach mehreren Versuchen gelungen sei wegzufahren. Die Polizei machte den Halter des aggressiven Tieres auf einem nahen Hof ausfindig. Es werde geprüft, ob ihm ein Vergehen vorgeworfen werden könne.