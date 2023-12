Wilhelmshaven - Mit rund 230 Soldaten und Soldatinnen an Bord ist die Fregatte „Hessen“ am Freitagvormittag kurz vor Weihnachten in ihren Heimathafen nach Wilhelmshaven zurückgekehrt. Das Schiff hatte in den vergangenen fünf Monaten an drei Großmanövern und vielen Übungen in der Nordsee, der Ostsee und im Nordatlantik teilgenommen. Die Besatzung wurde von vielen Angehörigen mit Willkommens-Plakaten am Hafen begrüßt. „Es ist ohne Frage etwas Besonderes und auch Prägendes, in diesen weltpolitisch unruhigen Tagen Teil der vordersten Verteidigungslinie unseres Bündnisses zu sein und regelmäßig sehr nah an russischen Streitkräften zu operieren“, sagte Fregattenkapitän Volker Kübsch.

Die 143 Meter lange und rund 17 Meter breite „Hessen“ ist momentan das Führungsschiff der Very High Readiness Joint Task Force der Nato. Der Verband, eine Art schnelle Eingreiftruppe, bildet nach Angaben der Marine die Speerspitze der Nato entlang der Nordflanke. Er besteht aus mehreren Kampf- und Unterstützungsschiffen.

2023 hat die Fregatte rund 45.000 Seemeilen zurückgelegt - das sind mehr als zwei Erdumrundungen. Dabei hat sie 13 verschiedene Häfen angesteuert. Kurz nach Weihnachten geht es dann wieder zurück in den Verband, bevor sie Mitte Januar von einem spanischen Schiff abgelöst wird, welches dann die Führung übernehmen soll.