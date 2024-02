Magdeburg - Um den Anteil von Frauen in Wissenschaft und Forschung zu steigern, werden in den kommenden fünf Jahren 7,5 Millionen Euro aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds bereitgestellt. Frauen seien auf einzelnen Karrierestufen und in einigen Fächern immer noch stark unterrepräsentiert, sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Donnerstag. Das liege nicht nur an persönlichen Neigungen, sondern habe vielfach auch strukturelle Gründe. In einer früheren Projektphase wurde den Angaben zufolge ein Netzwerk aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen geschaffen, das unter anderem mit der besseren Vereinbarkeit von Karriere und Familie den Frauenanteil an Promotionen erhöhen wollte. Laut Statistischem Landesamt beträgt der Anteil von Frauen am wissenschaftlichen Personel rund 36 Prozent in Sachsen-Anhalt.