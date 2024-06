Meißen - Eine 62-Jährige ist am Bahnhof in Meißen von einem Zug erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Am Montagabend sei die Frau, die auf Gehilfen angewiesen war, beim Aussteigen zwischen Regionalbahn und Bahnsteig geraten und von dem anfahrenden Zug erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die 62-Jährige starb noch am Unfallort. Der Bahnhof war zeitweise gesperrt. Zuvor berichtete „Tag24“.