Erfurt - Ein 18-Jähriger hat am helllichten Tag in Erfurt eine Frau sexuell belästigt. Dabei wurde die 36-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll demnach am Montagnachmittag die Hose vor der 36-Jährigen heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Dann habe er sich wieder angezogen und die Frau kräftig an den Armen gefasst, hieß es. Den Beamten gelang es, den geflüchteten Verdächtigen aufzuspüren und zu ergreifen. Er muss sich wegen exhibitionistischer Handlungen und Körperverletzung verantworten.