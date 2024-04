Erfurt - In Erfurt ist eine Frau Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat dabei 25.000 Euro verloren. Am Donnerstagnachmittag wurde die 47-Jährige von einer unbekannten Frau angerufen, die vorgab, ihre Tochter zu sein und einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, sollte sie eine hohe Kautionssumme aufbringen. Besorgt um ihre vermeintliche Tochter habe die Frau auf der Bank 25.000 Euro von ihrem Konto abgehoben, so die Polizei. Die Summe habe die 47-Jährige dann in einem Park einer weiteren Frau übergeben. Die Unbekannte flüchtete mit dem Geld. Der 47-Jährigen wurde am Ende bewusst, dass es sich um einen Betrug handelte und erstattete Anzeige bei der Polizei.