In Greiz geraten zwei Frauen in einen Streit. Eine von ihnen wird gestoßen - mit Folgen.

Greiz - Eine Frau hat sich bei einem Streit in Greiz einen Finger abgerissen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich die 48-Jährige am Sonntagabend mit einer 32-Jährigen in einem Treppenhaus gestritten, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Frau in Richtung Treppe gestoßen.

Den Angaben zufolge verfing sich die Hand der Frau im Treppengeländer. Ein Finger blieb im Geländer hängen und riss ab. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, um den Finger unversehrt zu entfernen. Die Geschädigte kam für eine Not-Operation in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen die 32-Jährige.