Magdeburg - Infolge einer Kontrolle in einem Zug von Schönebeck nach Magdeburg hat eine Frau am Freitag vier Menschen verletzt. Die 39-Jährige sei nicht im Besitz eines Tickets gewesen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Zunächst verletzte die Frau zwei Zugbegleiterinnen, unter anderem schlug sie der einen Frau die Brille aus dem Gesicht und kratzte sie im Gesicht und am Hals.

Im Anschluss soll die Frau auf dem Bahnsteig in Magdeburg einer Polizistin mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen und einen Beamten in den rechten Unterarm gebissen haben. Die Polizisten waren hinzugerufen worden. Die 39-Jährige wurde gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Bei der Überprüfung der Personalien sei festgestellt worden, dass die Duldung der Frau aus Mali seit Februar abgelaufen ist und sie sich „somit vermutlich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält“.

Sie erhielt Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes.