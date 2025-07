Dorsten/Recklinghausen - Mehr als eine Woche nach dem Leichenfund einer Frau und ihres einjährigen Kindes in Dorsten hat sich der Tatverdacht gegen einen Jugendlichen erhärtet. Es werde wegen Totschlags in zwei Fällen gegen den 16-Jährigen ermittelt, teilten die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen mit.

Am 29. Juni hatte eine Passantin die Frau an einem Waldweg entdeckt, kurz darauf fand die Polizei die Leiche des Kleinkinds. Bei der getöteten Mutter handelt es sich um eine 32 Jahre alte Ukrainerin, die mit ihrer erst 19 Monate alten Tochter in Dorsten lebte. Der Jugendliche - ebenfalls ein Ukrainer mit Wohnsitz in Dorsten - hatte sich gestellt und eine Tatbeteiligung eingeräumt. Er war vor einer Woche in Untersuchungshaft gekommen.

Die Ermittler hatten sich bisher nur sehr zurückhaltend zu der Gewalttat geäußert. Zu Hintergründen, Tathergang und möglichem Motiv gab es auch weiterhin zunächst keine Angaben. Allerdings hieß es nun: „Nach bisherigen Erkenntnissen waren sich Täter und Opfer flüchtig bekannt.“