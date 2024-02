Eine Frau pöbelte Passanten vor einem Restaurant in Osnabrück an. Sie erhielt daraufhin einen Platzverweis von der Polizei. Kurze Zeit später kam die Frau zurück und es ging weiter.

Osnabrück - Ein 32 Jahre alter Polizist ist nach mehreren Tritten ins Gesicht vorerst nicht dienstfähig. Eine 28-Jährige trat den Polizisten am Freitagabend in Osnabrück mehrfach mit einem Schuh, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau ging Passanten vor einem Restaurant verbal an, sie erhielt von der Polizei daraufhin einen Platzverweis. Kurze Zeit später kam sie zurück und setzte ihre Störungen fort. Um den Platzverweis durchzusetzen, sollte die Frau von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete sie nach den Angaben Widerstand und trat dem Polizisten mit dem Schuh mehrfach ins Gesicht. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.