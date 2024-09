Bei einem Ehestreit verletzt ein Mann in Ostrau seine Frau so schwer, dass sie stirbt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Tötungsdelikts.

Frau tot in Haus gefunden - Ermittlungen gegen Ehemann

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Ostrau ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihren Ehemann (Archivbild)

Jahnatal - Nach dem gewaltsamen Tod einer 44 Jahre alten Frau in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen) ermittelt die Polizei gegen ihren Ehemann. Nach ersten Erkenntnissen sei es zwischen den Eheleuten zu einem Streit gekommen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Angehörige habe die Frau am Samstagabend leblos in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Ostrau entdeckt. Sie rief Polizei und Rettungsdienst.

Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie von ihrem gleichaltrigen Mann tödlich verletzt wurde. Anschließend habe er sich selbst schwerste Verletzungen zugefügt. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nähere Angaben zu den Todesumständen wollte die Staatsanwaltschaft nicht machen und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Der Mann ist Malediver. Gegen ihn werde wegendes Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt, hieß es. Die gestorbene Frau ist Deutsche.