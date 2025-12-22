Bei winterlichen Temperaturen fährt eine ältere Frau über zwei Tage und Nächte immer wieder in ein Waldgebiet und sucht dort ihren Hund. Nach der Anstrengung gibt sie auf, holt aber rechtzeitig Hilfe.

Die Beamten konnten Dank der GPS-Daten des Hundehalsbandes schnell feststellen, dass das Tier noch lebte. (Symbolbild)

Braunschweig - Starke Verbindung zwischen Mensch und Tier: Eine 76-jährige Frau ist über zwei Tage und Nächte hinweg bei winterlichen Temperaturen mehrfach in den Elm gefahren, um dort nach ihrem Hund zu suchen. Der zehnjährige Schäferhund sei bei einem Spaziergang in dem bewaldeten Höhenzug südöstlich von Braunschweig verschwunden, teilte die Polizei mit.

Von der Suche entkräftet fand die ältere Frau demnach zunächst nicht zurück zu ihrem Auto. Sie fuhr daher mit einem Taxi nach Hause und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten Dank der GPS-Daten des Hundehalsbandes schnell feststellen, dass das Tier noch lebte. Nach wenigen Minuten fanden sie den Hund.

Die Frau und der Hund sind laut Polizei wieder wohlauf und können die Weihnachtstage miteinander verbringen. Ein Förster entdeckte auch das verlassene Auto auf einem Feldweg. Der Einsatzleiter der Polizei sprach von einem Erfolgserlebnis und einem „kleinen Weihnachtswunder“.