Dresden - Eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Kindersitz ist in Dresden mit ihrem Fahrrad gestürzt. Der drei Jahre alte Junge wurde bei dem Unfall am Montagabend schwer verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 40 Jahre alte Frau blieb demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge blockierte das Vorderrad des Fahrrads.