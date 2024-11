Eine Frau ist mit ihrem Lebensgefährten in Weimar mit dem Rad unterwegs, als sie stürzt. Sie wird in eine Klinik gebracht, wo sie nun gestorben ist.

Frau stürzt in Weimar mit dem Fahrrad und stirbt in Klinik

Weimar - Eine Radfahrerin ist in Weimar mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die 44-Jährige schlug bereits in der Nacht zu Mittwoch mit dem Kopf auf einer Bordsteinkante auf, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Als sie dort eintraf, war sie bereits nicht mehr ansprechbar.

Laut Polizei erlag die Frau am Sonntag ihren Verletzungen in der Klinik. Erst dann wurde die Polizei verständigt, die nun zum Unfallhergang ermittelt. Den Angaben zufolge war die Radlerin aus Jena zur Zeit des Unfalls mit ihrem Lebensgefährten unterwegs. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.