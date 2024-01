Halberstadt - Eine 88-jährige Frau ist in Halberstadt nach Hundebissen und Unterkühlung im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fanden Zeugen am Dienstagabend die Frau schwer verletzt auf einem Privatgrundstück bei Minusgraden im Freien. Den Angaben zufolge war sie stark unterkühlt und wies Bissverletzungen auf. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Dort starb sie den Angaben zufolge am Mittwoch.

Ob der Hund der Frau gehörte, ist laut einer Sprecherin Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren auf dem Grundstück nördlich des Harzes. Derzeit wird zudem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, wie es weiter hieß.