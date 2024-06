Peine - Nach dem Tod einer Frau in einem Kleidercontainer in Peine hat die Polizei Hinweise zu ihrer möglichen Identität erhalten. Zeugen hätten sich gemeldet, die Hinweise würden ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Man suche nun in der Region nach der Herkunft der Frau sowie ihrem möglicherweise hilflosen Kind. Nach bisherigen Polizeiermittlungen war sie am Sonntag durch die Luke in den Container geklettert und hatte sich dabei den Hals eingeklemmt. Weil die zunächst unbekannte Frau eine noch nicht alte Kaiserschnittnarbe hat, vermuten die Beamten, dass sich in einer Wohnung ein hilfloses Kleinstkind befinden könnte. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Die Polizei startete am Sonntagabend einen Zeugenaufruf. Der Kleidercontainer, der auf einem Supermarktparkplatz stand, wurde den Angaben nach sichergestellt. Er sei aufgeschnitten worden und solle weiter untersucht werden.