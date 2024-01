Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Greiz - Beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge an einer Kreuzung der Bundesstraße 94 zwischen Zeulenroda-Triebes und Langenwolschendorf ist eine 69-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau starb am Dienstagmittag noch vor Ort, wie die Landespolizeiinspektion Gera mitteilte. Ihr Wagen war mit einem Kleintransporter zusammengeprallt. Dessen Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Zu Unfallursache und -hergang werde noch ermittelt, ein Gutachter sei zum Einsatz gekommen. Die Greizer Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch Zeugen.