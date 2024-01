Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichsfelde ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. In der Archenholdstraße habe eine Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt, schrieb die Feuerwehr am Dienstagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter). 48 Feuerwehrkräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Bei der toten Person handelt es sich um eine Frau, wie die Polizei mitteilte. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.