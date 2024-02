Zwei Autos stoßen auf einer Landesstraße bei Belm frontal zusammen. Eine 63-Jährige stirbt noch am Unfallort.

Belm - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Osnabrück ist eine 63-Jährige ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto am Sonntag auf einer Landesstraße bei Belm in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug der 63-Jährigen frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort. Der 19-Jährige sowie sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb stundenlang voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass der 19-Jährige und sein Beifahrer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Staatsanwaltschaft hat Blutproben angeordnet.