Frau stirbt bei Brand in Hochhaus in Prenzlauer Berg

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Berliner Hochhaus ist eine 63-Jährige gestorben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Mieterin der Wohnung in Prenzlauer Berg, in der das Feuer am Samstag ausgebrochen ist. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Feuerwehr mussten bei dem Brand drei Menschen mit sogenannten Rauchhauben aus dem Haus gerettet werden. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden zehn Bewohner vor Ort medizinisch betreut, ins Krankenhaus musste aber niemand von ihnen.

Das Haus in der Hanns-Eisler-Straße hat zehn Stockwerke, es brannte den Angaben zufolge im vierten Obergeschoss. Im Einsatz waren dem Sprecher zufolge gut 50 Kräfte der Feuerwehr. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Das größere Problem sei in solchen Fällen aber oft der Rauch. Das Treppenhaus sei zum Teil verraucht gewesen. Brandrauch ist bei Einatmung hochgefährlich.

Wie es zu dem Feuer kam, prüft nun ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt, wie es von der Polizei hieß. Das gilt auch für einen weiteren Brand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau. Dort war am Donnerstagabend eine 92 Jahre alte Frau gestorben.

Nach Polizeiangaben stand deren Wohnung in der 15. Etage voll in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Für die Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen, hieß es am Freitag von der Polizei. Die Einsatzkräfte brachten die leblose Frau aus der Wohnung, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.