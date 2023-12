Zeitz - Eine 37 Jahre alte Frau soll einen 43-Jährigen in einer Wohnung in Zeitz (Burgenlandkreis) schwer verletzt haben. Die Tatwaffe sowie das Motiv der Tat seien Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach kannten sich der Mann und die Frau. Die 37-Jährige soll laut einem Polizeisprecher bei dem mutmaßlichen Angriff am Dienstagabend betrunken gewesen sein. Gegen sie wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.