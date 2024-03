Delmenhorst - Die Polizei in Delmenhorst hat eine Frau gefasst, die mehrere Kennzeichen gestohlen haben soll. Die 19-Jährige sei einer Streife aufgefallen, weil die an ihrem Auto befestigten Nummernschilder als gestohlen gemeldet worden waren, teilte die Polizei am Sonntag mit. In ihrem Auto und in ihrer Wohnung entdeckten die Beamten am Samstagabend drei weitere gestohlene Kennzeichenpaare. Ihr eigenes Auto war nicht zugelassen. Auf sie warten mehrere Strafverfahren, wie es weiter hieß.