Berlin - Eine nach einem Brandanschlag an der iranischen Botschaft festgenommene 42-jährige Frau soll in Berlin auch antisemitische Straftaten begangen haben. So soll sie nach dem Terrorangriff auf Israel immer wieder Davidsterne mit integrierten Hakenkreuzen auf Wände in U-Bahnhöfen und Toiletten gemalt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kriminalpolizei durchsuchte am Morgen die Wohnung der verdächtigen Iranerin in Kreuzberg und beschlagnahmte Spraydosen, Schablonen und ein Handy, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau soll am 25. Januar Benzin aus einem Kanister am Tor zur Einfahrt des Botschaftsgrundstücks in Steglitz-Zehlendorf gekippt haben. Objektschützer hatten sie laut Polizeiangaben daran gehindert, weiterzumachen und die Lache anzuzünden. Nach anschließenden Ermittlungen der Polizei wurden auch die Vorwürfe wegen des Sprühens und Aufmalens der antisemitischen Symbole sowie Kennzeichen terroristischer Organisationen erhoben.