Berlin - Eine 58-jährige Frau hat Polizisten mit einer heißen Flüssigkeit beschüttet und verletzt. Zudem habe sie sich bei ihrer anschließenden Festnahme gewehrt, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Einsatz am Donnerstag im Bezirk Reinickendorf seien drei Polizisten verletzt worden, zwei hätten ihren Dienst nicht fortsetzen können.

Die Beamten waren zuvor von Zeugen gerufen worden, weil die Frau mehrere Hunde zum Teil mit Gewalt in einen Lkw geladen haben soll. Auch in der Wohnung der Frau seien zwei Hunde gefunden worden. Die 58-Jährige habe sich dann zunächst in ihrer Küche eingeschlossen. Die Polizisten verließen laut Mitteilung die Wohnung und kamen später mit einem Durchsuchungsbeschluss wieder.

Ein von der Frau hinzugerufener Freund habe versucht, die Polizisten auszusperren und sei festgenommen worden. Als die Beamten anschließend die Küchentür mit Zwang geöffnet hätten, habe ihnen die 58-Jährige die heiße Flüssigkeit entgegen geschüttet. Gegen sie wird nun ermittelt. Laut Veterinäramt bestehe für die Frau bereits ein Tierhalteverbot.