Hohenstein-Ernstthal - Eine 30 Jahre alte Frau hat sich auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal aus ihrem brennenden Auto gerettet. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, war die Frau am Mittwoch in Richtung Dresden unterwegs, als ihr Wagen vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer fing. Die Fahrerin hielt auf dem Standstreifen an und konnte das Auto unversehrt verlassen. Die Autobahn blieb für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt.