Meiningen - Beim Überqueren einer Fahrbahn ist eine 22 Jahre alte Frau in Meiningen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 76-jährige Autofahrer am frühen Freitagabend die Fußgängerin beim Abbiegen an einer Kreuzung übersehen. Die Frau wurde mit Verdacht auf Becken- und Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus gebracht. Eine Ersthelferin habe die Verletzte zunächst versorgt und sie mit einer wärmenden Jacke gegen Kälte geschützt. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.