Berlin - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend bei einem Raubversuch in Berlin-Friedrichshain eine 69-Jährige schwer verletzt. Die Frau kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach den Angaben war die Frau gegen 21.00 Uhr auf der Pettenkoferstraße unterwegs. Dort habe ein Mann versucht, ihr ihren Einkaufstrolley zu entreißen. Die Frau habe geschrien, daraufhin habe ihr der Unbekannte eine Holzlatte ins Gesicht geschlagen. Die 69-Jährige stürzte auf den Gehweg und kam in eine Klinik. Ein Raubkommissariat ermittelt.