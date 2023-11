Bremen - Ein 44-Jähriger soll nach einer Feier eine Frau in Bremen erwürgt haben und muss sich nun wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Heute (12.00 Uhr) beginnt der Prozess am Landgericht Bremen. Laut Anklage soll der Mann sich mit der gleichaltrigen Frau eine Liebesbeziehung gewünscht haben. Er soll am Tattag im Mai vor ihrer Wohnung in Bremen gewartet haben, bis sie von einer Feier zurückkehrte. Dann habe er sie geschlagen und gewürgt, so die Ermittler. Die 44-Jährige starb. Spezialkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurz nach dem Fund der Toten fest. Der Mann habe aus Eifersucht gehandelt, hieß es. Das Gericht hat zunächst Termine bis Ende Januar 2024 angesetzt.