Frau mit Stoffgürtel erstickt: Verurteilter ficht Urteil an

Bremen - Ein 33-Jähriger, der seine Frau mit einem Stoffgürtel erstickt haben soll, ficht das Urteil gegen ihn an. Er hat Revision eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts Bremen am Donnerstag sagte. Über die Revision muss allerdings der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig entscheiden. Nach der Einschätzung des Sprechers kann es ein halbes Jahr oder länger dauern, bis das geschieht. Das Urteil ist bis zu der Entscheidung des Gerichts nicht rechtskräftig. Zunächst berichtete die „Nordsee-Zeitung“.

Das Landgericht hatte den Deutschen am 12. September wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der Mann brachte demnach in Bremerhaven eine 45 Jahre alte Frau um.