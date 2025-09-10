Eine junge Frau gibt bei der Polizei an, von zwei Männern sexuell belästigt worden und später mit Gedächtnisverlust aufgewacht zu sein. Vieles ist noch unklar.

Altenburg - Nachdem eine junge Frau gegen ihren Willen von zwei Männern angefasst und daraufhin ohnmächtig geworden sein soll, ermittelt die Polizei wegen sexueller Belästigung. Sie sei etwa drei Stunden nach dem Übergriff auf einer Wiese in Altenburg mit Erinnerungslücken wieder wachgeworden, gab ein Polizeisprecher die Aussage der 23-Jährigen wieder.

Die Frau habe dann eine Freundin angerufen, diese habe wiederum die Polizei alarmiert. Bei der 23-Jährigen sei eine Kopfverletzung festgestellt worden, von der nicht klar sei, wie sie zustande kam, so der Polizeisprecher. Die Frau habe angegeben, dass sie ohne Jacke und ohne Schuhe zu sich gekommen sei. Anzeichen für eine Vergewaltigung habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher.

Zu dem mutmaßlichen Übergriff soll es in der Nacht vom 2. auf den 3. September im Bereich der Brockhausstraße und des Sophie-Mereau-Wegs gekommen sein. Die Polizei sucht nun nach Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.