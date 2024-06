Quedlinburg - In Quedlinburg ist am frühen Samstagmorgen eine Frau mit Essigsäure überschüttet und dabei verletzt worden. Das bestätigte die Leitstelle Harz auf Nachfrage, zunächst hatten die „Mitteldeutsche Zeitung“ und die „Magdeburger Volksstimme“ online darüber berichtet. Es seien Maßnahmen eingeleitet worden, um die Patientin zu dekontaminieren, sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle. Die Frau sei in eine Klinik eingeliefert worden. Angaben zum Tathergang und den Hintergründen gab es zunächst nicht.