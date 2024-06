Einer Frau wird in einem Spätkauf ihre Goldkette vom Hals gerissen. Sie verfolgt den mutmaßlichen Täter bis zu einem Auto. Er gibt Gas. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord aus.

Ein Relief mit einer Abbildung der Göttin Justitia an einer Säule im Kriminalgericht Moabit.

Berlin - Weil er mehreren Menschen Ketten vom Hals gerissen und in einem Fall eine Frau schwer verletzt haben soll, steht ein 37-Jähriger ab Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord, Raub, räuberischen Diebstahl und gefährliche Körperverletzung.

Im Juni 2023 soll der Mann einer damals 51-Jährigen in einem Spätkauf in Berlin-Neukölln von hinten ihre Goldkette entrissen haben. Als er mit einem Auto flüchten wollte, habe sich die Frau in das geöffnete Beifahrerfenster gelehnt und die Rückgabe ihrer Kette verlangt.

Der Angeklagte sei laut Ermittlungen losgefahren und habe die Frau mitgeschleift. Sie sei gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt und schwer verletzt worden. Im selben Monat soll der 37-Jährige fünf weiteren Menschen Ketten vom Hals gerissen haben. Sechs Prozesstage sind bislang vorgesehen.