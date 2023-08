Hannover - Nach einem Messerangriff auf eine 29-Jährige in einem Supermarkt in Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen - und zwar den früheren Lebensgefährten des Opfers. Der 26-Jährige sei am Dienstag in Serbien festgenommen worden, dort sitze er inzwischen in Haft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe sich nach der Tat nach Südosteuropa abgesetzt und sei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Die 29-Jährige hatte bei dem Messerangriff am 22. August lebensgefährliche Verletzungen erlitten, ist den Angaben zufolge aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei arbeitete die 29-Jährige in dem Geschäft im hannoverschen Stadtteil Wettbergen, als ihr ehemaliger Lebensgefährte sie angesprochen haben soll. Kurz darauf soll er sie mit dem Messer angegriffen und mehrfach in ihren Oberkörper gestochen haben. Die 29-Jährige musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags.