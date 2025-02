Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Freundin an der Autobahn 4 in Ostsachsen hat die Polizei auf den Plan gerufen. Weil die Frau davon fuhr, halfen die Polizisten dem Zurückgelassenen.

Frau lässt Partner nach Streit an der Autobahn stehen

Malschwitz - Ein Mann ist nach einem Streit von seiner Freundin an der Autobahn 4 zwischen Görlitz und Dresden stehen gelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, ließ die Frau den 31-Jährigen am Sonntag am Parkplatz „Löbauer Wasser“ zurück und fuhr davon. Der Mann habe danach versucht, zu Fuß weiterzukommen. Zeugen meldeten der Polizei einen Fußgänger auf der Autobahn. Die Beamten hätten sich um den Mann gekümmert und dafür gesorgt, dass er zu einem Bahnhof kommt.