Ein Mann soll am Silvestermorgen am Spittelmarkt eine Frau vergewaltigt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und hat Fotos und Videos aus Überwachungskameras veröffentlicht.

Berlin - Mit Fotos und Videos aus Überwachungskameras sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der eine 18-Jährige vergewaltigt haben soll. Der Mann soll am Silvestermorgen 2023 gegen 3.15 Uhr (Nacht 30./31.12.) am U-Bahnhof Spittelmarkt die U2 Richtung Pankow verlassen haben und einer jungen Frau und ihrer Begleiterin in die Wallstraße gefolgt sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort soll der Mann gegen den Widerstand der Frauen sexuelle Handlungen an der 18-Jährigen durchgeführt haben.

Der Verdächtige ist laut Polizei 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat dunkle Hautfarbe, kurze dunkle Haare und eine sportliche, muskulöse Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke mit der Aufschrift „Contemporary“ auf der Kapuze und weiße Turnschuhe.