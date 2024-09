Eine ältere Frau steigt mit ihrem Enkel in einen Linienbus und will sich hinsetzen. Aber eine Mitfahrerin weigert sich, ihre Tasche vom Nebensitz zu nehmen.

Dresden - In einem Fall rassistischer Beleidigung einer Frau in einem Linienbus im Dresdner Stadtteil Loschwitz sucht die Polizei Zeugen. Die 68-Jährige stieg laut Mitteilung am Donnerstagnachmittag am Schillerplatz in den Bus Richtung Bühlau ein. Sie bat eine Frau, ihre Tasche vom Sitz zu nehmen, damit sie und ihr Enkel sich setzen können.

Die Unbekannte ignorierte das den Angaben der Polizei nach, filmte die Frau mit ihrem Handy und beleidigte sie, als diese sich das verbat, mit rassistischen Worten - und stieg dann aus.