Verden - Die Polizei hat eine bewusstlose Frau hinter der Stadthalle in Verden gefunden. Die Beamten, Ersthelfer und die dazu gerufenen Rettungssanitäter schafften es die Frau wiederzubeleben, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnte stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, schwebe allerdings immer noch in Lebensgefahr. Was genau dort am Freitagnachmittag vorgefallen war, sei laut Polizeiangaben noch unklar.

Während des Einsatzes wurden die Helfer von Schaulustigen gefilmt. Ein Mann störte den Einsatz so sehr, dass er die Wiederbelebungsmaßnahmen behinderte, teilte die Polizei mit. Weitere Einsatzkräfte mussten nachalarmiert werden und einen Sichtschutz aufbauen.