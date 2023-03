Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde ist eine Frau schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist nach ersten Ermittlungen ein 35-Jähriger, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch. Zu den Hintergründen der Tat am Samstagmorgen in der Archenholdstraße und der Art der Verletzung konnte die Polizei noch nichts sagen.