Frau in Dresden durch Böller schwer verletzt

Dresden - Eine 47 Jahre alte Frau ist in Dresden durch einen Böller erheblich verletzt worden. Sie kam mit schweren Augenverletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit. Unbekannte hatten am Samstagabend auf der Prager Straße im Zentrum der Stadt Pyrotechnik gezündet. Ein Böller sei unmittelbar vor dem Gesicht der Frau explodiert, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen.