Frau in Bus bedrängt - Gruppe schlägt auf Fahrgäste ein

Nach Belästigung einer Frau in einem Linienbus eskaliert die Situation - es kommt zu Schlägen und Verletzten. (Symbolfoto)

Biesenthal - Nach der Belästigung einer Frau in einem Linienbus in Biesenthal im Kreis Barnim ist es zu einer Gewaltattacke mehrerer Männer gekommen. Zwei Fahrgäste wurden verletzt.

Ein 27-Jähriger bedrängte am Dienstagmorgen in einem Bus eine 30-jährige Frau, die ihn zurückwies, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Als er am Abend erneut auf die Frau traf und sie wieder ansprach, informierte diese den Busfahrer. Der Mann weigerte sich jedoch, den Bus zu verlassen und belästigte die 30-Jährige wieder.

Dann eskalierte die Situation: Ein 39 Jahre alter Fahrgast stellte sich schützend vor die Frau, woraufhin es zum Streit kam. Kurz darauf trafen laut Polizei fünf Bekannte des 27-Jährigen ein, die in einem zweiten Bus saßen. Die sechsköpfige Gruppe Jugendlicher und Erwachsener schlug dann auf den 39-Jährigen und einen zweiten Businsassen ein, der ebenfalls Zivilcourage zeigte, wie die Polizei miteilte. Die beiden erlitten Verletzungen und wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Polizei geht gegen die Gruppe wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vor.