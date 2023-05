Frau in Bus angegriffen und rassistisch beleidigt

Berlin - Eine Frau ist in einem Berliner Linienbus nach Angaben der Polizei angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Die 39-Jährige war demnach am Morgen gegen 5.50 Uhr im Stadtteil Wedding mit der Linie 283 in Richtung Steglitz unterwegs. Im Bus wurde sie von einem bisher unbekannten Mann zunächst rassistisch beleidigt, der ihr zudem anschließend mehrfach mit der Faust gegen den Kopf schlug.

Als der Busfahrer daraufhin anhielt, gelang dem Unbekannten die Flucht aus dem Bus, wie es von Seiten der Polizei hieß. Die Frau habe deutlich unter dem Eindruck der Straftat gestanden. Sie wollte sich mit Kopfschmerzen in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.