Die Polizei in der Region Hannover bekommt am späten Mittwochabend einen Anruf: Eine Frau wurde getötet - allem Anschein nach vom Anrufer. Spezialeinsatzkräfte müssen anrücken.

Frau in Burgdorf getötet - Verdächtiger bedroht sich selbst

Burgdorf - Eine Frau ist Opfer eines Gewaltverbrechens in der Region Hannover geworden. Am späten Mittwochabend habe ein Mann die Polizei über den Vorfall in Burgdorf informiert, teilte ein Sprecher mit. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Anrufer um den Tatverdächtigen handelte.

Einsatzkräfte drangen in die Wohnung ein und fanden dort die tote Frau, deren Leiche den Angaben zufolge Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Der Tatverdächtige befand sich demnach zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung, konnte aber nicht direkt festgenommen werden, da er wiederholt damit drohte, sich selbst das Leben zu nehmen. Hinzugerufenen Spezialeinsatzkräften sei dann etwas später die Festnahme gelungen. Nähere Angaben zu den Umständen des Vorfalls und den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.