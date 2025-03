Die 46-Jährige wurde nach dem Brandanschlag am Sonntag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Gera - Nachdem eine Frau in einer Straßenbahn in Gera mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet wurde, sucht die Polizei weiter nach dem tatverdächtigen Ehemann. Nach dem Mann werde weiter gefahndet, sagte ein Polizeisprecher der dpa am frühen Morgen. Die 46-jährige Frau wurde nach dem Brandanschlag am Sonntag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Sie veröffentlichte ein Bild und eine Beschreibung des Gesuchten. Er trug demnach eine schwarze Arbeitsjacke und ein schwarzes Cap. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass von ihm eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehe, hieß es.