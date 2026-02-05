Eine Frau stirbt in Leipzig nach einer Messerattacke, ein Zehnjähriger wird lebensgefährlich verletzt. Bald beginnt der Prozess gegen den Ex-Partner der Frau und Vater des Jungen.

Eine Frau wurde getötet und ein Kind lebensgefährlich verletzt - in Leipzig steht der Prozess gegen den Ex-Partner nun an. (Symbolbild)

Leipzig - Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und der schweren Verletzung eines Kindes muss sich ein Mann vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Der Prozess gegen den 37 Jahre alten Ex-Partner der Frau und Vater des Kindes wegen Mordes, versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen beginnt am übernächsten Freitag (13. Februar/09.30 Uhr), wie das Gericht mitteilte.

Laut Staatsanwaltschaft war der 37-Jährige in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen und hatte auf die Frau mit einem Messer eingestochen. Zwar war es der 42-Jährigen noch gelungen, auf die Straße zu flüchten. Dort brach sie jedoch zusammen und starb wenig später in einem Krankenhaus.

14-mal auf Zehnjährigen eingestochen

Nach der Attacke auf die Frau soll der Angeklagte in das Kinderzimmer gegangen sein und 14-mal auf den Zehnjährigen eingestochen haben. Der Junge überlebte dank einer Notoperation. Der nun angeklagte Mann war noch am Tatort festgenommen worden.

Das Landgericht hat insgesamt acht Verhandlungstermine bis Anfang April angesetzt.