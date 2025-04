Der Mann liegt in der Nacht am Boden. Eine Anwohnerin findet ihn und alarmiert Rettungskräfte. Der 36-Jährige kann gerettet werden. Doch was ist passiert?

Berlin - Ein 36-Jähriger hat bei einem Streit in Berlin-Steglitz eine lebensgefährliche Stichverletzung davongetragen. Eine Anwohnerin fand den Mann in der Nacht am Boden liegend gegenüber einer Bushaltestelle in der Bismarckstraße und alarmierte Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert und wird auf der Intensivstation versorgt.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann mit einem noch Unbekannten in einen Streit geraten. Dabei habe er die Verletzung erlitten. Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.