Frau fährt zwei Menschen in Borna an: Schwer verletzt

Borna - Eine Frau hat beim Einparken mit einem Auto in Borna (Landkreis Leipzig) eine Frau und ein Kind angefahren und dabei schwer verletzt. Die 71-Jährige wollte ihr Auto am Donnerstagnachmittag in eine Parklücke einparken, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte vier Autos. Anschließend fuhr sie eine 59-jährige Frau und ein 5-jähriges Kind an. Beide kamen schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.